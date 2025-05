EMPRESÁRIO MILIONÁRIO, FACÇÃO E POLÍTICA : trama sangrenta explode em Canindé

Tentativa de assassinato no dia da eleição liga “laranja” de prefeito foragido à GDE e contratos milionários.

Maurício Gomes Coelho, ex-vigilante e empresário com capital social declarado de R$ 8,5 milhões, foi denunciado por tentativa de homicídio contra o motorista de Carlos Alberto Queiroz, o "Bebeto do Choró", de quem é apontado como laranja. O crime ocorreu em 6 de outubro de 2024, dia da eleição, em Canindé, logo após a vítima ter se encontrado com Bebeto em um posto de combustíveis. A investigação revelou que Maurício ordenou a execução, intermediada por Francisco Flávio Silva Ferreira, o "Bozinho", líder da facção Guardiões do Estado (GDE), e executada com apoio de outros quatro membros: Micael Santos Sousa ("Teo"), Antônio Daniel Alves Ribeiro ("Niel"), Francisco Gleidson dos Santos Freitas e Tamires Almeida Ribeiro. A vítima sobreviveu e relatou que já vinha sendo ameaçada por Maurício, inclusive com a tentativa frustrada de envolvimento de um chefe do Comando Vermelho para autorizar o crime, sob alegação de que o motorista era informante da polícia. Segundo o Ministério Público e a Polícia Federal, Maurício é usado como interposto por Bebeto, atualmente foragido, e sua empresa MK Transportes movimentou R$ 318 milhões em contratos com prefeituras. Em outubro de 2024, a PF realizou buscas em seus imóveis em Fortaleza, encontrando máquina de contar dinheiro, sacolas e um celular com senha liberada. Ele foi preso em 8 de novembro em um condomínio de alto padrão com uma pistola 9mm, munições, colete balístico, rádios comunicadores e celulares. Posteriormente, foi denunciado pelo MPCE por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, com documentos vencidos e em desacordo com a legislação.





(Blog César Wagner)