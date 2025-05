Homem é encontrado morto com múltiplos disparos na localidade Córrego da Onça, em Sobral

Na tarde deste domingo (11), um homem foi encontrado sem vida na área conhecida como Córrego da Onça, próxima à estrada do Setor 3, uma via carroçável que liga Sobral ao distrito de Jaibaras. A polícia foi acionada por volta das 15h30 após receber uma denúncia sobre o achado do corpo.





Ao chegar ao local, os agentes da Polícia Militar encontraram a vítima trajando uma camisa estampada, um short azul e um isqueiro preso à cintura. Todos os disparos atingiram a cabeça do homem, o que indica uma possível execução.





Até o momento, a identidade da vítima ainda não foi oficialmente confirmada. A área foi isolada para garantir a segurança e a preservação do local, enquanto a Perícia Forense é aguardada para realizar os procedimentos de remoção e análise do corpo.





A investigação do caso está a cargo da Polícia Civil de Sobral, que busca esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Assim que novas informações forem confirmadas, a população será informada.





Sobral registra 34 homicídios dolosos no corrente ano!