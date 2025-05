Padre gato brasileiro ganhou mais de 40 mil seguidores após ser descoberto

O padre brasileiro Jefferson Merighetti viralizou na internet em meio à revelação do novo Papa, Leão XIV. Ele foi filmado por um influenciador na Praça de São Pedro, em Roma, após o pronunciamento do chefe da igreja católica, o que foi suficiente para se tornar notícia ao redor do mundo.





No Instagram, o padre Jefferson ganhou mais de 40 mil seguidores em um dia. Atualmente, ele tem mais de 68 mil pessoas que o acompanham. Nos comentários das postagens, muitos elogios de fãs.





“O amor da minha vida é um padre. Definitivamente, não vou para o céu”, disse uma pessoa. “Senhor, vigiai meu pensamento”, escreveu mais um.





Jefferson tem 46 anos e é sacerdote há quase duas décadas. Conforme uma amiga, ele não está conseguindo responder às centenas de mensagens.





"Medo do que o pessoal pode falar"





O padre também não se pronunciou sobre o fato de ter viralizado. A amiga disse que ele pretende se aconselhar, neste domingo (10), com o Cardeal Orani Tempesta, Arcebispo do Rio de Janeiro, com quem estará reunido em uma missa em Roma.





“Ele quer ouvir o que Dom Orani tem a dizer, porque tem medo do que o pessoal pode falar, que ele quis se promover com isso tudo. Ele está com receio de dar alguma entrevista e as pessoas o interpretarem de maneira errada”, disse ainda a amiga, ao Extra.





Fonte: Diário do Nordeste