CENAS FORTES: Pai invade escola para matar o professor da própria filha: “Eu vou fazer picadinho dele”; veja vídeo

Um homem armado com uma faca invadiu uma escola e ameaçou matar o professor da própria filha. O caso aconteceu no Setor Pampulha, em Formosa (GO), e mobilizou a Guarda Civil Municipal (GCM), que precisou intervir com o uso de um Dispositivo de Condução Elétrica (DCE) para imobilizar o agressor.





Segundo informações da GCM, ao chegar no local, os agentes encontraram os professores fora da escola, visivelmente abalados, e o portão principal trancado. O homem estava sozinho no corredor da unidade escolar, armado com um facão e demonstrando comportamento agressivo.





Câmeras corporais dos guardas registraram o momento da abordagem. Mesmo com os pedidos insistentes para que largasse a faca, o pai da aluna mantinha a arma em mãos e afirmava que estava ali para um “acerto de contas”. Em um dos trechos do vídeo, ele declara: “Eu vou fazer picadinho. Eu só vim resolver com o professor.”





Diante da recusa em se desarmar e do risco iminente a outras pessoas, o inspetor da GCM efetuou um disparo com o dispositivo elétrico, atingindo o homem e conseguindo imobilizá-lo com segurança.





Após a contenção, o agressor foi encaminhado ao Posto de Saúde da Família da Vila Carolina para remoção de um dos dardos do DCE. Na sequência, passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e foi levado à Central de Flagrantes de Formosa, onde permanece à disposição da Justiça.





Via portal CM7