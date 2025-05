URGENTE! CBF ANUNCIA CARLOS ANCELOTTI COMO NOVO TÉCNICO DA SELEÇÃO BRASILEIRA

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta segunda-feira (12) a contratação do técnico Carlo Ancelotti para comandar a Seleção Brasileira. O treinador italiano, de 65 anos, será o primeiro estrangeiro a assumir o cargo em mais de um século de história da equipe nacional. Ele assume oficialmente em 26 de maio, após encerrar sua passagem pelo Real Madrid.





A estreia de Ancelotti está marcada para o dia 6 de junho, em partida contra o Equador pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Quatro dias depois, o Brasil enfrentará o Paraguai.





O treinador deixa o Real Madrid após conquistar 15 títulos em duas passagens pelo clube espanhol, incluindo três Ligas dos Campeões da UEFA, duas La Ligas e uma Copa do Rei. Sua despedida foi marcada por uma derrota por 4 a 3 para o Barcelona, em clássico válido pela reta final da atual temporada.





“Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro”, afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.





A contratação de Ancelotti deve por um fim a um período de instabilidade na comissão técnica da Seleção. Desde a saída de Tite, após a Copa do Mundo de 2022, a equipe foi comandada interinamente por Ramon Menezes, depois por Fernando Diniz, e mais recentemente por Dorival Júnior, que deixou o cargo em março deste ano.





Com uma bagagem invejável no futebol internacional, Ancelotti treinou diversos jogadores brasileiros ao longo da carreira, como Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Dida, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Casemiro, Vinícius Júnior, Rodrygo e Éder Militão.





Conexão Política