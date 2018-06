1 mês antes de infartar, seu corpo vai te mandar esses 8 sinais

De acordo com o Ministério da Saúde 70 mil pessoas morrem por ano em decorrência do infarto. Mas e se o seu corpo te desse sinais de que esse mal está prestes a acontecer? Sinais estes que poderiam salvar a sua vida. E eles podem ser vincos nos lóbulos da sua orelha, manchas amareladas na parte interna das pálpebras, sensibilidade estranha na panturrilha e cabelos grisalhos prematuramente aparentes em homens. Estes e outros sintomas citados neste artigo podem acontecer um mês ou um pouco antes como um alerta vermelho para um ataque cardíaco.





1. Fadiga





Um cansaço fora da normalidade pode ser uma forma do seu corpo te avisar de que algo não está bem. E mais do que isso, pode ser um sinal de que você está a beira de um infarto. A fadiga não é atribuída ao seu esforço físico e mental, nesse caso. E a sensação de desconforto pode piorar mais. Este sintoma dificilmente será ignorado, por se tornar muito intenso a medida que você tenta fazer as coisas normais do dia a dia.









2. Dor no abdômen





De acordo com os médicos, a dor abdominal é relatada em 50% dos casos como um alerta para o infarto. Além da dor na região do abdômen, ela pode vir acompanhada de náuseas e um desconforto muito grande. Estes de dores abdominais mais ligadas a um ataque cardíaco eminente. Elas podem não ser fixas. E assim, vão e voltam de acordo com o estresse do organismo e do corpo. Por isso, a importância de estar atento aos sinais que o seu corpo vai dando e procurar um especialista para avaliar o seu caso.





3. Insônia





Os médicos afirmam que entre as mulheres, em 40 % dos casos, elas afirmam que tiveram essa dificuldade de dormir antes do infarto. Por isso, a importância de ser investigar a origem da sua insônia para saber ser um grande alerta de um ataque cardíaco que está por vir. Tanto o acordar mais cedo que normalmente quanto ter dificuldades para dormir, podem ser os primeiros sintomas para um infarto.





4. Dificuldade de respirar





Tanto os homens quando as mulheres costumam apresentar dispneias em 40 % dos casos como um pré-aviso de um ataque cardíaco. As dispneias nada mais são do que a dificuldade de fazer uma respiração profunda ou até a sensação de falta de ar. Comumente este sintoma vem acompanhado de tonturas causadas pela falta de oxigenação no cérebro. Tenha um médico de confiança e conte os sintomas à ele. Provavelmente, desta forma você estará salvando a sua vida.





5. Queda de cabelo





Geralmente os homens com mais de 50 anos tem maior possibilidade de apresentar este sintoma, que não deve de forma alguma ser ignorado, pois é visivelmente fácil de identificar. Além disso, mulheres também podem ser acometidas pela queda de cabelo. O que comumente gera este sintoma é o excesso de cortisol, hormônio ligado ao estresse, e que pode ocasionar a perda de cabelo.





6. Batimentos irregulares





Este item merece bastante atenção, pois sabemos que qualquer estímulo que acontece externamente pode ocasionar em taquicardias ou batimentos irregulares do coração. Este sintoma, principalmente para as mulheres, está associado à ansiedade e ataques de pânico. Procure um médico para dar um diagnóstico para este problema.





7. Sudorese





A transpiração excessiva e descontrolada em qualquer parte do dia e sem motivo aparente, também é questão de preocupação. Isso porque pode ser um sinal muito claro de um ataque cardíaco em breve. Novamente, as mulheres costumam ser mais comumente atingidas por este sintoma. E, por muitas vezes, é confundida com um sintoma da menopausa.





8. Dor no peito





Logicamente dores no peito podem ter várias justificativas, mas o infarto também traz as pontadas, o aperto e também a queimação no peito. Para este sintoma, são os homens quem devem estar atentos, pois atingem somente 30% das mulheres. Tanto as dores fortes, a sensação de queimação e as pontadas no peito podem se irradiar pleo braço esquerdo.





Fonte: resumo de novela