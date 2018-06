A BANDIDAGEM BOTA TERROR NA ESTRADA QUE LIGA SOBRAL AO DISTRITO DE JORDÃO!

Mais uma motocicleta foi roubada na estrada que liga Sobral ao distrito de Jordão, em Sobral.

Na manhã deste domingo, dia 17, quatro indivíduos armados em duas motocicletas abordaram um homem que seguia do distrito Jordão para Sobral, anunciaram o assalto e tomaram a motocicleta da vítima de assalto: Honda XR 300 de cor vermelha e placa NUN-2743.





Os criminosos fugiram em rumo ignorado.





Quem souber informações do paradeiro da moto roubada, entrar em contato com a Polícia, através do telefone 190. O sigilo das informações é garantido.





Fonte: Sobral 24 horas