Água escura causa coceira em moradores de Sobral

Moradores do bairro Dom José, em Sobral, compartilharam nas redes sociais, na última quinta-feira (14), imagens que mostram alteração na cor da água fornecida pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE). Houve relatos também no bairro Vila União. De acordo com os moradores, a água encontra-se "barrenta".





— Aqui na minha casa eu coloco um pano amarrado no chuveiro para coar a água pra ver se melhora pois estamos todos com o corpo cheio de caroço —, relatou uma dona de casa.





O SAAE ainda não se pronunciou sobre o caso.





(SPN)