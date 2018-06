BARBÁRIE: CABEÇA DE HOMEM É ENCONTRADA NO ANCURI, EM FORTALEZA

Polícia está à procura do restante do corpo da vítima.

A madrugada desta sexta-feira, 22, uma cena no mínimo macabra foi presenciada por moradores da região do Ancuri, em Fortaleza. Dois homens que trafegavam em uma moto pela Avenida dos Vaqueiros com a Travessa Santa Mônica, pararam a motocicleta e despejaram uma cabeça humana.





A cabeça do homem foi identificada como sendo de João Alves de Sousa, 33, ele já tinha sido morador daquela região. Na rua em que a parte do corpo foi encontrada mora a mãe a mãe da vítima e alguns familiares.





João Alves já tinha sido morador do bairro Âncuri, atualmente ele estava morando em Maracanú, no bairro Alto Alegre. A Polícia está em busca do restante do corpo do indivíduo.





Com informações do Cnews