Brasil bate a Sérvia por 2 x 0 e enfrenta o México nas oitavas da Copa

Resultado manteve a Seleção Brasileira no topo do Grupo E. Suíça também avançou para a próxima fase e medirá forças com a Suécia.

Com gols de Paulinho e Thiago Silva, o Brasil venceu a Sérvia por 2 x 0, nesta quarta-feira (27/6), no Estádio Spartak, em Moscou, pela 3ª rodada do Grupo E da Copa do Mundo da Rússia. Assim, a Seleção Brasileira assegurou a liderança da chave e enfrentará o México nas oitavas de final, na próxima segunda-feira (2/7), em Samara.