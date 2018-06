Casal é preso suspeito de abusar de funcionárias em Guaraciaba do Norte

De acordo com a polícia, os dois são empresários na cidade e cabia à mulher aliciar as meninas que sofreriam abusos.

Um casal foi preso em Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba, suspeitos de abuso sexual contra funcionárias da casa em que moravam. As prisões ocorreram na tarde desta quinta-feira (7). De acordo com a polícia, os dois são empresários na cidade e cabia à mulher aliciar as meninas que sofreriam abusos.





A denúncia foi feita por uma das funcionárias que, ao sofrer tentativa de estupro, procurou a delegacia de Polícia Civil. Segundo depoimento prestado pela funcionária, a mulher teria oferecido dinheiro para que ela não os denunciasse.





Por envolver muitas pessoas, o delegado determinou que o caso fosse tratado em sigilo. O homem que foi preso é contador e recém-formado em direito. O delegado não deu mais informações sobre a mulher, mas adiantou que as vítimas dos abusos não são menores de idade.





Com informações do portal G1

Foto ilustrativa