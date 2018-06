Cinco mulheres assassinadas no fim de semana. No ano, já são 239 vítimas no estado

Subiu para 239 o número de mulheres assassinadas no Ceará neste ano. No último fim de semana, mais cinco mulheres foram mortas no estado, crimes que ainda estão sendo objetos de investigação. Foram registrados três casos em Fortaleza, nos bairros Padre Andrade, Pici e Lagamar; um em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF); e um caso no Interior, no Município de Quixadá, na Região do Sertão Central.





O primeiro assassinato ocorreu por volta de 12 horas da última sexta-feira (22), quando uma adolescente foi morta, a tiros, no bairro Padre Andrade. Logo depois, às 15h47, uma jovem também foi executada, a tiros, no bairro Pici, na zona Oeste de Fortaleza.





No sábado (24), bandidos fuzilaram um casal dentro de um carro na Rua Capitão Clóvis Maia, no bairro Lagamar. A mulher foi identificada como Vilmara Moreira Alves, 23 anos. Ela estava em companhia do marido, Francisco Wellington Nascimento de Sousa, 34, conhecido por “Marrone”, que estaria ligado ao tráfico de drogas no bairro. “Marrone” morreu no local do crime. Vilmara ainda chegou a ser socorrida por uma equipe do Samu para o Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro), mas não resistiu.





Mais mortes





No domingo (24), por volta de 3h40, uma jovem de 18 anos foi assassinada de forma cruel no Município de Quixadá (a 154Km de Fortaleza). O corpo de Mariana Rabelo Barreto foi encontrado em um matagal na localidade Serra do Padre, Distrito de Custódio, na zona rural daquele Município.





O corpo da garota estava ao lado de uma motocicleta registrada em nome de outra mulher. Segundo a Perícia Forense, Mariana foi morta com, pelo menos, 12 tiros de pistola, sendo atingida com oito disparos nas costas, mais dois cabeça e outros dois no braço direito.





Já na noite do domingo, por volta de 19 horas, bandidos invadiram um bar na Rua Guararapes, no bairro Parque Potira, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e mataram uma jovem de 18 anos que trabalhava naquele estabelecimento, conhecido como “Bar da Lindona”. A vítima do assassinato foi identificada como Sara Rebeca Freire Pereira. Os assassinos fugiram sem deixar pistas.





Balanço





Do começo do ano até o dia 24 de julho, 239 mulheres foram mortas no Ceará. O mês que registrou o maior índice deste tipo de crime foi janeiro, com 56 assassinatos. Em fevereiro foram 42; março 46; abril com 33 (menor índice), maio com 35; e neste mês de junho já são 27 casos. (Fernando Ribeiro)