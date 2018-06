COREAÚ É 1° LUGAR NO CEARÁ E 1° LUGAR NO BRASIL - PROGRAMA REDE AMAMENTA

Na data de ontem (29), o município de Coreaú recebeu a certificação do ministério da saúde (destaque nacional na saúde), através do Programa da Rede Amamenta e Alimenta Brasil. Coreaú é 1° LUGAR NO CEARÁ E 1° LUGAR NO BRASIL em 2018.

O evento contou com a presença de representantes da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde.





O Prefeito Carlos Roner não tem medido esforços para dar um resultado positivo para o povo de Coreaú e conquistar reconhecimento nacional!