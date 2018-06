Coreaú, Viçosa do Ceará e mais 35 municípios cearenses devem receber novos poços

O senador Tasso Jereissati afirmou, por meio de redes sociais, que o Ceará deve receber 160 novos poços públicos pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). Serão beneficiados 37 municípios do interior do Estado.

Carlos Roner (Prefeito de Coreaú)





De acordo com o senador, a medida será atendida a partir de uma emenda a um projeto do Dnocs em benefício a esses municípios, no valor de R$2.353.350.





Os municípios que receberão os novos poços são Aracoiaba, Aratuba, Arneiroz, Aurora, Baixio, Boa Viagem, Canindé, Carnaubal, Catarina, Coreaú, Deputado Irapuan Pinheiro, Fortim, Guaiúba, Guaraciaba do Norte, Ibaretama, Ipaumirim, Iracema, Itaitinga, Itapiúna, Lavras da Mangabeira, Madalena, Miraíma, Mombaça, Morrinhos, Pacatuba, Pedra Branca, Saboeiro, Santana do Acaraú, São Luis do Curu, Senador Pompeu, Solonópole, Tamboril, Tauá, Tejuçuoca, Varjota, Várzea Alegre e Viçosa do Ceará.