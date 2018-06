Deputado Moses garante recursos para equipar Posto de Saúde de Pacatuba

Pacatuba, um dos municípios que integram a região metropolitana da Grande Fortaleza, recebeu, nesta semana, recursos da ordem de R$ 257 mil. O valor, garantido através de emenda individual do Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB-CE), será utilizado na aquisição de equipamentos e materiais permanentes para o aparelhamento do Posto de Saúde da sede do município.





Pacatuba faz parte da lista de cidades atendidas com recursos encaminhados através de emendas do parlamentar cearense, que já destinou mais de R$ 200 milhões para o Estado. “Nosso trabalho em Pacatuba tem sido intenso. A parceria firmada com o Prefeito Carlomano Marques vem produzindo excelentes resultados. Já garantimos mais de R$ 4 milhões para o município”, revelou Moses Rodrigues, autor da emenda.