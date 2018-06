FIM DOS TEMPOS! Jovem preso confessa que matou a avó de 91 anos por ela não lhe dar dinheiro para comprar drogas

"Matei porque ela não me ajudava”. A declaração é do jovem de 18 anos que foi preso nesta segunda-feira (18), no interior do Ceará e confessou ter assassinado sua bisavó, de 91 anos. O crime aconteceu na cidade de Tauá, na Região dos Inhamuns (a 337Km de Fortaleza). O assassino confesso foi autuado em flagrante delito e, por razões de segurança, deverá ser transferido para a Capital. O crime chocou a população daquele Município.





O assassinato da aposentada e rezadeira Francisca Aurora do Espírito Santo, 91, aconteceu na tarde do último domingo (17). Durante o jogo da Seleção Brasileira na Copa da Fifa, na Rússia, Mateus Ferreira da Silva, 18 anos, o “Pica-Pau”, aproveitou o momento em que a cidade estava parada para assistir a partida e foi até a casa da avó. A idosa estava sozinha. Ele invadiu a residência e matou Aurora com pauladas na cabeça. Usou uma mão-de-pilão, encontrada ensangüentada próxima ao cadáver.





Insatisfeito, o assassino ainda introduziu um cabo de vassoura nas partes íntimas da aposentada e, em seguida, fugiu. Voltou para casa, trocou de roupas e foi assistir o restante da partida como se nada tivesse feito. O pouco movimento nas ruas de Tauá naquele momento favoreceu o assassino.





Drogas





A Polícia, ao tomar conhecimento do fato, iniciou diligências e ontem identificou um homem que teria levado o assassino ao local do crime. Os dois foram detidos. O bisneto da idosa confessou que a matou porque ela se recusava a lhe dar dinheiro para comprar drogas. Ainda adolescente, “Pica-Pau” praticou atos infracionais como roubos e furtos para alimentar o vício das drogas.





O corpo da idosa foi examinado na manhã desta segunda-feira (18) na Unidade da Perícia Forense de Tauá e liberado para sepultamento. Para a Polícia, o crime está elucidado.





Fonte: Fernando Ribeiro