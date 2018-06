INTERNAUTA DENUNCIA DESCASO NO BAIRRO PARQUE SILVANA 2, EM SOBRAL

Confira a reclamação do internauta na íntegra:

"Aos senhores administradores deste tão conceituado blog “Sobral 24 horas”: Venho através deste canal de rede social, denunciar o que está acontecendo um descer viço, descaso, relaxamento e mal administração por parte da PMS – Prefeitura Municipal de Sobral, ao bairro Parque Silvana II, precisamente, na rua do Limite com a rua Dr. José Custódio de Azevedo (Próximo ao prédio do Colméia). Conforme fotos em anexo, se relata um desaso total das autoridades, pois resido aqui neste bairro há mais de 10 anos e não se vê nada de serviço por parte da PMS nesse sentido. Este terreno nas fotos não sei de quem é, mas está um verdadeiro matagal, servido apenas para lixo, doenças, usuário de drogas, catinga e sem contar que uma vez e outra tem incêndio na mata, onde se é preciso ocupar o corpo de bombeiros para que apague. Portanto peço que alguma autoridade da prefeitura verifique essa situação e notifique, fiscalize o(s) dono(s) deste(s) terreno(s), como outros aqui existente, que se tome uma providência a este fato, ou a própria PMS o faça este serviço, afinal o Prefeito é para olhar para nossa cidade e se isso acontecer, como estou aqui reclamando, irei também se manifestar que foi feito o serviço. Espero que seja atendido esta nossa solicitação. Meus agradecimentos antecipados."