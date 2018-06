Polícia caça detentos após fuga em massa na penitenciária regional do Cariri nesta terça-feira

A Polícia continua em diligências na tentativa de recapturar parte dos 20 detentos que conseguiram escapar da Penitenciária Industrial Regional do Cariri (PIRC), na cidade de Juazeiro do Norte, na Região Sul do estado (a 528Km de Fortaleza), na tarde desta terça-feira (19). Ao menos, 11 deles já teriam sido recapturados segundo informações ainda não confirmadas pelas autoridades policiais e da Secretaria da Justiça e da Cidadania (Sejus).





Os presos conseguiram escapar daquela unidade – considerada de segurança média – após escavarem um túnel. No caminho das escavações eles teriam se deparado com a rede de esgotos do bairro. Ainda assim, continuaram a cavar e conseguiram chegar à rua.





Rapidamente, a Polícia Militar foi acionada para conter os fugitivos e tiros foram disparados, segundo o relato de moradores das proximidades da penitenciária. Patrulhas do Policiamento Ostensivo Geral (POG) do 2º BPM (Juazeiro), da Força Tática (FT) e do Batalhão de Rondas de Ações Intensivas e ostensivas (BPRaio), foram mobilizadas para conter os presos que tentavam escapar nas proximidades da unidade prisional. Mas, segundo as autoridades, mesmo com os tiros de advertência disparados, não houve registros de feridos.





Lista





Segundo as autoridades, parte dos detentos foragidos foi identificada como: Fernando Maciel da Silva, Damião Milton Xavier Alexandre, João Paulo Albuquerque da Silva, Dioclínio Ricardo Paulino Gomes, Antônio Flávio Pereira Costa, Werlen Rufino dos Santos, Claudemir Martins da Silva, Antônio Michael de Lima, Welton Carlos da Silva, Renan de Sousa Gomes Vidal, Edinaldo Avelino dos Santos, Francisco Carlos Alves Freitas, Aldemir dos Santos, Cícero Wenes de Lima Silva e José Rosendo da Silva. (Blog do Fernando Ribeiro)