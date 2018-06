Polícia Civil incinera mais de uma tonelada de drogas apreendidas em todo o Estado

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), realizou, na manhã desta terça-feira (26), a incineração de mais de uma tonelada de drogas apreendidas em ações policiais de 2010 até este ano. A queima dos entorpecentes aconteceu em uma cerâmica, situada no município de Aquiraz – Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13) – Região Metropolitana de Fortaleza. A data foi escolhida em alusão ao Dia Internacional de Combate às Drogas, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU).





A ação da Polícia Civil do Ceará integra a programação da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, que acontece no período de 19 a 26 de junho, em todo o País. “Por essa razão escolhemos a data em alusão ao evento anual tão importante para nosso trabalho. Hoje foi à primeira incineração que realizamos no ano de 2018. A previsão para a próxima destruição será daqui dois meses, assim, iremos diminuir ao máximo com todo o material ilícito encontrado atualmente em nossos depósitos”, destacou a titular da DCTC, Socorro Portela.