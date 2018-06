Policiais do RAIO prendem suspeito de matar mãe e filha em Fortaleza

Já está preso o homem apontado como suspeito de ter assassinado uma mulher de 37 anos e a filha dela, uma adolescente de 12 anos. Os corpos das vítimas foram encontrados na manhã do último sábado (16), após elas terem “desaparecido” da família. O suspeito fugiu para o Interior, mas acabou sendo localizado no fim da tarde desta segunda-feira (18).





O duplo assassinato ocorreu na residência das vítimas, um sobrado localizado na Travessa Lineu Machado, no limite dos bairros Bonsucesso e João XXIII, na zona Sul de Fortaleza. Familiares desconfiaram da ausência de Cláudia do Nascimento Fernandes, 37 anos; e de sua filha, a adolescente Letícia Fernandes Mendes, 12 anos.





Na manhã do sábado (16), o pai de Ana Cláudia e um tio foram até a residência dela e constataram que as portas estavam fechadas. Através de uma fresta na janela eles viram os corpos das duas vítimas. A porta foi arrombada e o crime comprovado. Mãe e filha teriam sido assassinadas através de sufocamento (asfixia). O crime ocorreu, provavelmente, ainda na quinta-feira (14), pois os corpos já estavam em fase de putrefação, conforme constaram os peritos.





Suspeito





A família passou a acreditar que o homem com o qual Cláudia mantinha um relacionamento seria o autor do crime. Ele foi identificado e a Polícia comprovou que, desde a quinta-feira, ele não comparecia ao local de trabalho.





Na tarde de ontem, o coronel PM Gilvandro Oliveira, responsável pelo policiamento da área, recebeu a informação de que Francisco José da Silveira, 30 anos, estava escondido na residência de familiares na comunidade de Belém, na zona rural do Município de Cruz, no Litoral Norte do estado (a 235Km de Fortaleza). Imediatamente, foi mantido contato do Comando do Policiamento do Interior Norte (CPI-Norte) com policiais do BPRaio daquela região. No fim da tarde, o suspeito foi capturado.





Francisco José deverá ser trazido para Fortaleza e autuado em flagrante na Divisão de Homicídios e Proteção Pessoa (DHPP).





Com informações do Blog Fernando Ribeiro