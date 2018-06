POLICIAIS MILITARES DO RAIO APREENDEM ARMA DE FOGO NA CIDADE DE MASSAPÊ

Na data de ontem (14/06), a Equipe da Viatura RAIO 011, realizava serviço de patrulhamento em apoio ao policiamento da cidade de Massapê, quando recebeu informações de um homem suspeito que estaria na posse de uma arma de fogo.





Ao chegar na residência do suspeito, foi localizado uma Pistola HC Plus Taurus, calibre.380 com nove munições intactas.





Cícero Dyonantan de Oliveira Balbino, vulgo "Zambeta" de 21 anos, foi conduzido a Delegacia Municipal de Massapê para a realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190