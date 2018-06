SEM CONTROLE: MAIS UMA MOTOCICLETA FOI TOMADA DE ASSALTO EM SOBRAL

Uma motocicleta Honda fan 150 cor vinho placa NUQ-1558, foi tomada de assalto por volta das 4:15 da manhã deste sábado, DIA 2, na estrada que liga Sobral ao distrito do Jordão. Dois indivíduos armados em uma moto biz prata com descarga fortuna, abordaram um casal nas proximidades do centro espírita e de arma em punho anunciaram o assalto, subtraindo das vítimas,a a moto e dois celulares.





Os criminosos fugiram em rumo ignorado. A vítima acionou a polícia, mas os criminosos e nem a motocicleta foram localizados.





Fonte: Sobral 24 horas