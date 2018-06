UNINTA conquista acesso ao Portal de Periódicos da CAPES

O Centro Universitário Inta (UNINTA) recebeu nesta semana o mérito de acesso gratuito ao Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A novidade permitirá aos professores e estudantes do UNINTA o acesso completo a todo o conteúdo do portal, constituído por milhares de artigos e periódicos que compreendem a produção científica internacional. O acesso gratuito é concedido apenas a instituições autorizadas, que se destaquem por seu conceito de excelência.





Para ter acesso ao Portal, as instituições de ensino superior privadas passam por uma análise de critérios, dos quais o UNINTA teve destaque por seu Programa de Mestrado e Pós-Doutorado; a Revista Formar Interdisciplinar, parte do sistema Qualis; o seu Mestrado Interinstitucional de Saúde Coletiva em convênio com a Unicamp; suas bolsas de iniciação científica CAPES e FUNCAP e o grande percentual de professores doutores presentes na instituição.





Para o Pró-Reitor de Carreiras Médicas e Odontológicas, Prof. Dr. José Klauber Roger Carneiro, o Portal de Periódicos é um forte aliado para a comunidade acadêmica. "É uma ferramenta extraordinária de educação permanente, onde você tem acesso as mais importantes revistas científicas, em todas as áreas do conhecimento. Então, isto disponível para os professores e estudantes é um grande marcador de qualidade, porque você tem o que é mais importante, a informação. É um diferencial em termos de qualificação e acesso ao conhecimento."





O Portal de Periódicos da CAPES, instituição do governo vinculada ao Ministério da Educação (MEC), reúne um acervo com mais de 53 mil periódicos, 129 bases referenciais, 11 bases dedicadas exclusivamente a patentes, livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual. A implementação da ferramenta está em processo e em breve serão disponibilizadas novas informações sobre a capacitação e o cadastro que dará acesso ao Portal para discentes e docentes do UNINTA.