Após Simaria tratar tuberculose, Simone descobre doença no pulmão

Após a cantora Simaria ter se afastado dos palcos para tratar uma tuberculose, a irmã dela, Simone, é quem deve precisar passar por um tratamento também. Em entrevista ao colunista Léo Dias, a cantora revelou que está com uma doença no pulmão e que, após os problemas de saúde, as duas decidiram diminuir o ritmo de trabalho e que, a partir de agora, devem realizar apenas três shows por final de semana.





“Conversamos com os médicos e com o nosso escritório. A gente só consegue enxergar que está exagerando quando vêm essas situações. O Cristiano [Araújo] morreu por conta dessa loucura. E aí?”, questiona.





“Ela [Simaria] falava às vezes que estava cansada. A febre vinha e a gente não identificava o que era. Quando ela foi internada, eu parei para fazer um check-up. No meu pulmão apareceram algumas marcas que o médico não sabe explicar se também foi uma tuberculose e o meu corpo deu conta de curar sozinho”, diz Simone, que ainda foi diagnosticada com anemia.





Segundo Simone, por conta da correria com o trabalho, ela só conseguiu se dar conta que a irmã estava realmente doente na hora em que ela foi internada. “Foi aí que eu vi a minha irmã de costas. Vi os ossos da coluna dela aparecendo e pude enxergar qual era o estado dela. Ela perdeu acho que 9 quilos. Estava muito magrinha. Falei: Meu Deus, como eu não vi! Ela me falava tanto que estava cansada e eu não via. Mas serviu pra entender, não só pra nós, mas para todos, que não dá pra abraçar o mundo. A gente precisa saber o limite do nosso corpo”, conta.





