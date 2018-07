A SOBRALENSE EMÍLIA CORREIA LIMA, MISS BRASIL

Embora houvesse concursos para escolha de misses Brasil desde 1919, tomou força o concurso após ele passar a ser organizados pelos Diários e Rádios Associados, com sua grande rede de jornais (2 em cada capital estadual); emissoras de rádio (uma em cada cidade importante do país - duas em cada capital) e emissoras de televisão (uma em cada capital) além da maior revista magazine de todo o país com circulação na América do Sul, "O Cruzeiro", como vemos, era um grupo muito, muito maior que o grupo da Globo. Após a eleição da baiana Martha Rocha em 1954 era um desafio o concurso no ano seguinte, 1955 e foi conquistado pela Miss Maguary, depois Miss Fortaleza, Miss Ceará, Emília Correia Lima que conquistou o posto nova Miss Brasil. O compositor e violonista Francisco Soares apressou-se e compôs a valsa "Emília", que recebeu versos do poeta pernambucano radicado no Ceará, Rogaciano Leite. A foto mostra o momento em que os dois autores entregam à Emília Correia Lima a partitura original da valsa "Emília", foto colhida pela objetiva da Aba Film. Rogaciano é o mais alto, de óculos e Francisco Soares é o mais baixo, de sorriso aberto.





Arquivo do historiador cearense NIREZ.





Via Leite Ferrer