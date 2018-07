CRUELDADE: Mãe coloca bebê no freezer e sai com namorado e amigos para festejar aniversário

Até onde pode chegar a perversidade humana? As crianças se tornam presas frágeis nas mãos de adultos que agem como bestas feras. A maioria das crianças que sofrem com agressões, abusos sexuais, abuso psicológico entre outros tipos de crimes, muitas vezes são vítimas de pessoas da família, pais, irmãos, tios, primos, ou de alguém próximo aos familiares, como por exemplo, amigos, vizinhos, entre outros.









Adolescente encontra corpo de irmãozinho congelado





É estarrecedor saber que aqueles que deveriam cuidar dos pequenos se tornam seus algozes, torturadores, estupradores e assassinos. O que dizer de uma mãe que tem coragem de colocar um bebezinho dentro de um freezer e sair de casa para se divertir na companhia do namorado e de amigos em um bar. Como assim? Você tem um bebê morto no congelador de sua casa e continua vivendo como se nada tivesse acontecido? Infelizmente o que parece uma cena de um filme de terror, retrata a realidade dura e perversa; saiba mais.









"Pedaço de carne"





De acordo com o portal de notícias online, CBN – Campinas, a mulher identificada como Jaiane Letícia Sampaio, de 30 anos, foi presa na tarde desta terça-feira (3), em Indaiatuba, cidade do interior de São Paulo, detida em sua casa que fica no bairro Jardim Morada do Sol. O caso comoveu toda a cidade e causou muita revolta na população local. Quem encontrou o bebê no freezer foi a filha mais velha de Jaiane, a adolescente de 14 não mora com a mãe e foi até a residência da mulher para cuidar das irmãs mais novas.





Jaiane saiu de casa tranquilamente para comemorar seu aniversário, enquanto isso, a garota que estava cuidando das outras crianças foi preparar o almoço para as irmãs quando se deparou com um pacote de lixo no freezer da geladeira, ao manusear o saco plástico, ela se deparou com o corpo de seu irmão congelado.





Imediatamente, a adolescente buscou a ajuda do avô que mora perto do local, ele retirou as crianças de casa e a polícia foi acionada. Jaiane, quando chegou em casa, ao ser questionada sobre o que estava dentro do saco de lixo, disse que era apenas um "pedaço de carne".





Porém, logo ela revelou que escondeu a gravidez de todos, família, amigos e vizinhos e que ninguém ficou sabendo da gestação. Segundo ela, o parto aconteceu em casa, mas ela não queria mais ter filhos, afirmou que o bebê nasceu morto e que por isso o colocou no congelador.





A polícia não acredita nesta versão, ao que tudo indica o bebê foi congelado vivo, durante todo o tempo a mulher se mostrou fria e não revelou nenhum traço de arrependimento.





Jaiane foi indiciada por ocultação de cadáver. A perícia foi acionada e o corpo da criança levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Campinas. Somente após a análise do IML é que será possível afirmar as causas da morte da criança. O caso segue em investigação.





Fonte: 1News