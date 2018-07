Diretor do DPM impede que novos policiais civis comecem a trabalhar sem arma

Agentes recém-empossados começariam a trabalhar na próxima segunda-feira, mas sem receber o devido equipamento.

O diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, delegado Jocel Bezerra Dantas, informou, na quinta-feira (19), através de ofício, que os novos policiais civis, recém-empossados, somente exercerão suas atividades em delegacias após o recebimento do devido armamento, que “está sendo providenciado com a devida urgência”.





Os novos agentes começariam a atuar nas delegacias na próxima segunda-feira (23), porém sem arma. Segundo informações da Polícia Civil, quatro mil armas recém-adquiridas pelo Governo do Estado estão à espera do cadastramento para serem distribuídas aos oficiais.





Confira o ofício na íntegra:

(Via Cearanews7)