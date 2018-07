ESCÂNDALO DE PEDOFILIA EM ITAPAJÉ/CE

O Papa Francisco ja foi comunicado hoje dos casos de estupro no colégio Patronato São José. Diferente, do bispo de Itapipoca, Dom Antônio, o Vaticano não irá acobertar nenhum crime e nem dar declarações de que o ex-prefeito e diretor do patronato Padre Marques é vítima de perseguição política.





Tanto Dom Antônio quanto Padre Marques devem ser afastados para uma investigação séria sobre o episódio. Quem também corre o risco de ser até preso é o prefeito Dimas Cruz, suspeito de envolvimento num estupro.





Hoje, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Fábio Ramalho, e o deputado Danilo Forte, foram recepcionados pelo Núncio Apostólico do Brasil Dom Giovani d’Anniello, que assegurou adotar todas as medidas para punir os culpados e dar apoio aos familiares.





A situação do bispo Dom Antônio, do Padre Marques e do prefeito Dimas Cruz se tornou insustentável. O presidente da CPI dos Maus Tratos, senador Magno Malta, disse que não os teme e prometeu puni-los além de denunciar o envolvimento de outro político com mandato em ITAPAJÉ.





