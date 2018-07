Guerra de facções recomeça na zona Oeste de Fortaleza com sequestros e execuções

Nas redes sociais e em aplicativos de celulares, bandidos prometeram assassinatos em série. Em poucas horas, as ameaças foram concretizadas, com várias pessoas mortas nesta segunda-feira em vários bairros da região.









Francisca Renata, 23 anos, foi baleada e morta na tarde de ontem no Parque Rio Branco





A guerra entre facções criminosas na zona periférica de Fortaleza voltou a fazer vítimas de sequestros, sessões de torturas e assassinatos com ocultação dos corpos. Nas últimas 24 horas, redes sociais e nos aplicativos de celular, criminosos falam de uma sequência de mortes violentas praticadas por conta da rivalidade entre dois grupos criminosos. As ameaças acabaram se concretizando nas ruas da Capital.





Em um dos áudios, um bandido informa ter seqüestrado a irmã de um inimigo da facção rival e já tê-la assassinado, chega a mandar recado para o oponente de que “pode ir lá no IML que o corpo dela já está lá”.





O diálogo e as ameaças envolvem criminosos das facções Comando Vermelho (CV) e Guardiões do Estado (GDE). Criminosos que seriam da primeira facção, baseados nas comunidades do Gueto (Barra do Ceará) e do Padre Andrade, teriam sequestrado a irmã de um inimigo identificado por Leonardo, que seria morador do bairro Jardim Iracema.





Na sequência, outro áudio revela que, através do telefone celular da jovem seqüestrada e morta no fim de semana, outras três pessoas também foram levadas pelo mesmo grupo para um provável cativeiro ou para mais um local de assassinato seguido de “desova” dos corpos.





Crimes





Nas últimas horas, vários assassinatos foram registrados na zona Oeste de Fortaleza, confirmando a troca de ameaças entre as facções através das redes sociais. Uma das vítimas foi uma jovem de 23 anos, identificada como Francisca Renata Rodrigues, baleada na Rua Senador Álvaro Adolfo, no bairro Parque Rio Branco. Ela ainda foi levada com vida, mas em estado grave, para o “Frotinha” de Antônio Bezerra, onde faleceu logo em seguida.





Cerca de duas horas depois, outra pessoa foi assassinada no mesmo bairro. O crime aconteceu na Rua Joaquim Albano, tendo como vítima o entregador de farmácia, José Elenilton Teixeira da Silva, 38 anos.





Outro crime citado por bandido em um dos áudio se confirmou. Ocorreu por volta de 16h55 no estacionamento de um supermercado no bairro Antônio Bezerra.





Já na madrugada de segunda-feira, o corpo de uma jovem foi encontrado na Barra do Ceará com marcas de tortura. A Polícia suspeita que a vítima seria uma garota de nome Esmeralda, a que teria sido sequestrada por membros da facção Comando Vermelho em represália aos oponentes da GDE no bairro Jardim Iracema.





Segundo os registros da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), nas últimas 24 horas, cinco pessoas foram mortas na zona Oeste da cidade, nos bairros Barra do Ceará, Colônia, Jardim Guanabara, Antônio Bezerra e no Parque Rio Branco.





Já na Região Metropolitana de Fortaleza, outras cinco pessoas foram mortas. Dois corpos crivados de bala foram encontrados nas margens de uma estrada na localidade Garrote, em Caucaia. Além do duplo homicídio, foram registrados assassinatos em Maracanaú (onde foi localizando um corpo decapitado e amarrado), em Horizonte (um mototaxista fuzilado numa estrada), e em Itaitinga.





(Fernando Ribeiro)