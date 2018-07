Homem é morto a tiros e em seguida, tem corpo cortado e dedos decepados

Um crime com requintes de crueldade foi registrado no final da noite deste domingo (22), em uma das casas do programa Minha Casa Minha Vida, na região de Areias, próximo ao bairro Manduca Penteado, em Santa Quitéria.





Dois homens saíram de uma casa abandonada, em um matagal próximo e efetuaram três disparos contra Carlos Antônio Mariano da Silva, 25. Em seguida, os criminosos, de posse de um facão, fizeram vários cortes no corpo, principalmente, na cabeça e dois dedos decepados.





Após o crime, a dupla fugiu matagal a dentro. Equipes da Polícia Militar e do Raio foram acionadas para o local, ainda durante a noite. Carlos Antônio chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal, no entanto, deu entrada em óbito. O corpo foi recolhido na manhã de hoje (23) para o Instituto Médico Legal, em Canindé.

De acordo com a Polícia, a vítima já tinha antecedentes criminais, respondendo a dois artigos.





Com informações do portal A Voz de Sta. Quitéria

Foto ilustrativa