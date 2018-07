Ipuense motorista de Topic vira herói ao livrar seus passageiros de assalto, entre Jaibaras e Cariré

Ipuense motorista de Topic virou herói, após com muita perícia e coragem, livrar seus passageiros de assalto, entre Jaibaras e Cariré. A Topic saiu de Sobral com destino ao Ipu.

O fato aconteceu nesta última sexta-feira (20/07), o motorista Edilson, conhecido popularmente como "Didi", conduzia uma Topic da empresa Rota Norte com vários passageiros que tinham como destino final a cidade de Ipu-CE, quando entre Jaibaras e Cariré, percebeu uma dupla numa motocicleta, empunhando uma arma de fogo e sinalizando para que o motorista parasse o veículo porque se tratava de um assalto.





"Didi" não obedeceu e fez várias manobras até conseguir se desvencilhar dos bandidos. De acordo com a narração de uma das passageiras que concedeu entrevista a nossa reportagem, a perseguição aconteceu por cerca de 10 minutos, durante esse tempo muita aflição e tensão no interior do veículo. Por fim o motorista livrou a todos do assalto e de ficarem na mira de uma arma de fogo a mercê dos bandidos. O motorista foi bastante cumprimentado pelos passageiros e considerado como um herói.





Confira entrevista exclusiva com a jovem Ítala, neta do casal Fransquinha Carvalho e Professor Francisco Melo, que estava na referida Topic guiada pelo motorista herói:

Fonte: Blog do Repórter Francisco José