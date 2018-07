Morre o empresário Gerardo Bastos

Aos 92 anos, magnata deixa império referência em todo o país.

Dono de marca homônima, morreu nesta segunda-feira (2), o empresário cearense Gerardo Gusmão Bastos (92). O corpo do gestor será velado no bairro Aldeota. Na terça-feira (3), haverá missa de corpo presente e o sepultamento, no Cemitério São João Batista, no Centro de Fortaleza.





O empresário estava com a saúde debilitada, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC).





Gerardo nasceu em Itapajé, interior do Estado. Ele começou a trabalhar aos 12 anos, com autorização dos pais. Dois anos depois, começou a trabalhar em uma revendedora de pneus, até decidir investir no seu próprio negócio. Desta maneira surge a "Gerardo Bastos", cujo slogan é sempre lembrado pelos cearenses: "Onde um pneu é um pneu".