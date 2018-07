NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Segurança e Cidadania (Sesec), informa que o inspetor da Guarda Civil Municipal Gonçalo Silva Neto estava de folga quando ferido à bala, nesta segunda-feira (02/07). Mesmo assim, a Sesec está em contato com a família e prestando todo o auxílio necessário à sua recuperação, além de trabalhar junto à Polícia Civil para resolução do caso. A Prefeitura informa ainda que, por meio da Secretaria da Saúde, acompanha junto à Santa Casa de Misericórdia de Sobral o quadro clínico do agente.

