NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Prefeitura de Sobral, por meio da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMA), informa que o espaço onde funcionava o banco de mudas do município está em fase de demolição. Foi solicitado pela autarquia novo orçamento, de uma empresa especializada em serviços de demolição e limpeza, com o objetivo de concluir os serviços. A expectativa é que posteriormente a área passe por um processo de revitalização e se transforme em um espaço de convivência.





O novo banco de mudas do município será entregue para população de Sobral no próximo dia 25/07, onde funcionará o novo Horto Municipal, com estrutura mais moderna do que o antigo equipamento e com maior capacidade de atendimento.