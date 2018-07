POLICIAIS DO RAIO EM AÇÃO EM SÃO BENEDITO/CE

Policiais do Raio realizaram mais uma prisão por crime de tráfico de drogas em São Benedito. Os PMs receberam denúncias de que estaria sendo realizado tráfico de drogas em uma residência localizada no bairro Morro. A equipe da VTR 056 com o apoio do Raio 01, rapidamente diligenciaram e conseguiram localizar a residência. No local, foi encontrado um adolescente de 15 anos, que tentou fugir quando percebeu a chegada da PM, mas foi detido pelos policiais. Uma mulher também estava no local, sendo ela identificada como Janiele Silva dos Santos, 30 anos. Ao proceder uma vistoria no imóvel, foi encontrado a quantidade de 43 pedras de crack, um celular e R$ 14,00 em dinheiro trocado. O adolescente e a mulher foram conduzidos para a Delegacia de São Benedito, onde Janiele foi autuada por crime de tráfico de drogas.





Com informações do porta Ibiapaba 24 hs