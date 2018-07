Prêmio Universitário UNINTA contemplará acadêmicos com premiação em dinheiro

O Centro Universitário Inta (UNINTA) realizará em outubro o I Prêmio Universitário UNINTA. O projeto é uma iniciativa da Reitoria, idealizado pelo Magnífico Reitor Dr. Oscar Rodrigues Junior, que irá premiar dezenas de talentos em até 3 mil reais.





O projeto é mantido pela comissão organizadora, formada pela presidente e Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Profa. Dra. Chrislene Carvalho, pela Diretora de Extensão e Responsabilidade Social, Profa. Esp. Regina Aguiar, pela Profa. Dra. Janaisa Gomes, pela Profa. Ma. Auceliane Lima, pela Profa. Esp. Nayara Machado e a Dra. Iasmina Melo.





De acordo com a presidente da comissão, a Pró-Reitora Profa. Dra. Chrislene Carvalho, “a premiação tem o objetivo de reconhecer os talentos que são desenvolvidos em cada curso. Assim, irá premiar os melhores trabalhos a partir do que cada curso for indicando como categorias de premiação no campo do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação”, colocou.





A Pró-Reitora também comentou como será a distribuição dos prêmios. “Cada curso terá direito a 6 mil reais para distribuir da forma de premiação que considerar mais adequada. Por exemplo, um curso pode premiar apenas a área da pesquisa, onde será o primeiro lugar com 3 mil reais, o segundo com 2 mil e o terceiro com mil reais. Por outro lado, existem cursos que irão contemplar apenas as áreas de ensino, pesquisa e extensão e outros que irão concentrar na inovação”, declarou a Profa. Dra. Chrislene Carvalho.





O Prêmio Universitário UNINTA será anual, em alusão às comemorações do aniversário da instituição, que deverá acontecer sempre no mês de agosto, com exceção do ano atual, que se realizará em outubro. E, segundo a organização do projeto, a proposta também é dar autonomia aos cursos para avaliar e organizar a premiação, dentro das suas habilidades.





O edital será lançado no decorrer do mês de julho, os trabalhos poderão ser inscritos até o dia 28 de setembro, que é a data final para a entrega e no dia 19 de outubro serão realizadas as avaliações dos trabalhos pelas bancas representantes de cada curso. Os resultados serão divulgados no dia 25 de outubro, em solenidade.