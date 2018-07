Processo Seletivo UNINTA garante 1º semestre para estudantes que optarem por financiamento

O Centro Universitário Inta (UNINTA) está com inscrições abertas para ingresso nos cursos de graduação, além de uma condição especial para os aprovados que optarem por alguma forma de financiamento estudantil.





Os candidatos aprovados no vestibular que iniciarem o processo de adesão ao FIES I, FIES II, FIES III, PRAVALER ou PPDE, no setor correspondente no UNINTA, poderão realizar a sua matrícula sem custo e começar a estudar enquanto aguardam o resultado da liberação do financiamento.





Caso o estudante não consiga a adesão, poderá até mesmo trancar ou sair do curso sem restar qualquer débito para com o UNINTA. Caso o financiamento seja aprovado, o valor do semestre será incluído no valor financiado.





A instituição disponibiliza quatro modalidades para ingresso no semestre 2018.2, são elas: Ingresso por Nota do ENEM, Vestibular Tradicional Agendado, Transferidos e Graduados. Até o dia 23 de julho, as inscrições serão 100% isentas de taxa.









Formas de ingresso:





- Ingresso pela Nota do ENEM. O candidato pode utilizar sua melhor pontuação no Exame Nacional do Ensino médio a partir de 2010. Para concorrer, a pontuação deve ter sido superior a 450 pontos na prova e ter obtido nota maior do que zero na redação. Nesta modalidade, só a nota do ENEM será analisada. Inscrições podem ser realizadas no site do UNINTA até o dia 30 de julho.





- Vestibular Agendado. O candidato pode escolher e agendar a data de sua prova de vestibular. As datas disponíveis são 18 ou 25 de julho e 01, 08, 15, 22 ou 28 de agosto. O concurso é compreendido por 45 questões de múltipla escolha, contendo conhecimentos do Ensino Médio, além da aplicação de uma Redação em Língua Portuguesa. Resultado é divulgado em 24h. Inscrições podem ser realizadas no site do UNINTA até o dia 27 de agosto.





- Transferência ou Segunda Graduação. O candidato pode transferir seu curso para o UNINTA ou iniciar a sua segunda graduação. A seleção consiste em uma análise documental, principalmente, com base no Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), além de uma avaliação do curriculum vitae, a afinidade com o curso pretendido e experiências afins. Inscrições podem ser realizadas no site do UNINTA até o dia 30 de julho.













Confira os cursos ofertados:





Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Educação Física Licenciatura

Educação Física Bacharelado

Odontologia

Enfermagem

Engenharia Civil

Direito

Serviço Social

Pedagogia

Teologia

Administração

Design de Interiores

Gastronomia

Gestão de Recursos Humanos

Gestão de Segurança Privada

Nutrição

Psicologia

Jogos Digitais

Marketing

Moda

Publicidade

Cinema e Audiovisual Licenciatura

Cinema e Audiovisual Bacharelado

Engenharia de Produção

História

Farmácia

Fisioterapia

Jornalismo

Medicina Veterinária