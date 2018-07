Real Madrid aceita negociar Cristiano Ronaldo com a Juventus, diz rádio

Clube espanhol aguarda posição do atacante português para abrir conversas com os italianos.

A permanência do atacante Cristiano Ronaldo no Real Madrid parece cada vez mais improvável, de acordo com informações da imprensa espanhola. Nesta terça-feira, a rádio Cadena Ser apontou que o Real Madrid está disposto a negociar com a Juventus a transferência do português.





De acordo com a Cadena Ser, o clube espanhol espera uma posição do jogador para ter a certeza de que ele não quer mesmo continuar em Madri. O valor para comprar CR7, que tem 33 anos, seria na casa de € 100 milhões (R$ 454 milhões).