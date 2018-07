Sem Neymar, Fifa divulga lista de finalistas ao prêmio de melhor do mundo

Depois da divulgação de todas as listas de finalistas ao prêmio The Best, com os melhores da última temporada no futebol, a Fifa anunciou a mais esperada de todos: a de melhor jogador do mundo. Com a presença de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi,dominantes nos últimos anos, a grande surpresa foi a ausência de Neymar, que teve sua temporada prejudicada devido a uma lesão no pé no fim da temporada do futebol europeu,mas que fica de fora pela primeira vez desde que chegou à Europa em 2013.





Confira a lista com os 10 finalistas ao prêmio The Best:





Cristiano Ronaldo





Kevin De Bruyne





Antoine Griezmann





Eden Hazard





Harry Kane





Kylian Mbappe





Lionel Messi





Luka Modric





Mohamed Salah





Raphael Varane





A votação para decidir os dez finalistas do prêmio The Best foram Kaká, Ronaldo, Carlos Alberto Parreira (Brasil), Alessandro Nesta, Fabio Capello (Itália), Didier Drogba (Costa do Marfim), Lothar Matthäus (Alemanha), Frank Lampard (Inglaterra), Sami Al Jaber (Arábia Saudita), Cha Bum-Kun (Coreia do Sul), Emmanuel Amunike (Nigéria), Andy Roxburgh (Escócia) e Wynton Rufer (Nova Zelândia). Todos eles são ex-jogadores nomeados “Lendas da Fifa”.





Já o grande candidato ao prêmio é o português Cristiano Ronaldo, vencedor da última edição e que já ganhou cinco vezes ganhou o troféu. Com o título da Liga dos Campeões e a artilharia do principal torneio de clubes da Europa, o português fechou recentemente sua transferência para a Juventus e tem todos os requisitos para ser nomeado, em mais uma temporada, o melhor jogador do mundo.





No entanto, mesmo com mais uma temporada espetacular, Cristiano Ronaldo terá adversários de alto nível para desbancarem o domínio do português. Além de Lionel Messi, que teve números consistentes no ano e foi campeão Espanhol e da Copa do Rei, o jovem Kylian Mbappé pode fazer história nesta edição do prêmio The Best, já que conquistou o título da Copa do Mundo com apenas 19 anos de idade.





Outro nome que pode vencer o prêmio é o meia Luka Modric, vice-campeão do mundo com a Croácia e tricampeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid. O jogador de 32 anos teve a sua melhor temporada na carreira e pode figuar, ao menos, entre os três melhores do mundo.





A situação ficou complicada para Neymar quando o jogador se machucou durante partida do Campeonato Francês e ficou de fora do restante da temporada do futebol europeu. Além disso, a queda precoce da Seleção Brasileira na Copa do Mundo e a imagem “arranhada” após o Mundial fizeram com que o craque do Paris Saint-Germain ficasse de fora da lista dos dez finalista da edição de 2018.