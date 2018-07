LAMENTÁVEL! SOBRAL ABANDONADA!

Internauta denuncia o abandono em que se encontra o bairro Doutor Juvêncio de Andrade (Colina).

Veja a denúncia na íntegra:

"Há tempos que as ruas do bairro Doutor Juvêncio de Andrade (Colina), sofre um descaso das autoridades públicas do município de Sobral. Inadmissível! Pois os residentes desse bairro pagam altas taxas de IPTU e iluminação pública por ruas esburacadas, antigas (por ainda ser em calçamento), muitos buracos. O máximo que ainda fazem é a limpeza dos meio fios."