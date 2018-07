SOBRAL-CE: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE!

Internauta bota a boca no trombone e denuncia a caos no trânsito de Sobral, causado pela falta de organização na realização do evento "Segunda Meia Maratona de Sobral", realizado no último sábado, dia 14.





Confira a denúncia do internauta:

"Bom dia gosto muito de esporte, não sou contra ao esporte não, o que mais me revolta e isso da prefeitura um final de semana em pleno sábado interditar ruas da cidade deixando nosso trânsito mais complicado ainda passei meia hora parado, poderia essa organização dessa maratona ter feito isso durante o dia no Domingo cedo como em São Paulo na maratona Sobral não tem estrutura pra esse tipo de evento não podia virar a esquerda tinha que enfrentar filas de carro vergonha isso, o secretário da guarda poderia não ter autorizado esse tipo de evento porque o trânsito já não é essas coisas fazendo esse tipo de insolamento fica difícil."