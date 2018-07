Suspeitos queimam mais ônibus e atiram contra prédio da Sefaz neste domingo (29)

O ataque a um ônibus a empresa Vitória, em Caucaia, foi confirmado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), e um segundo veículo foi queimado no bairro Bonsucesso, em Fortaleza.

Mais ataques a ônibus e prédios públicos foram registrados na Grande Fortaleza, na noite deste domingo (29). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo da empresa Vitória foi abordado por um automóvel e uma motocicleta com vários homens armados, que esvaziaram, atearam fogo e atiraram contra o coletivo, em Caucaia.





Segundo a PRF, foram contabilizadas pelo menos 11 perfurações no ônibus, e o incêndio ao veículo foi ocasionado por um coquetel molotov. Conforme informações do cobrador à Polícia, os homens também dispararam contra o Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda (Sefaz), no KM 22 da BR-222.





Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que "uma tentativa frustrada de incêndio, foi registrada na noite deste domingo (29), no município de Caucaia. No local, foi abandonada e apreendida uma moto roubada utilizada pelos criminosos. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar foram acionados e a situação foi rapidamente controlada. Ninguém ficou ferido".





Já no bairro Bonsucesso, na Regional III da Capital, um veículo da linha 083 - Conjunto Ceará/Lagoa/Augusto dos Anjos foi queimado por um grupo de criminosos, por volta das 20h30. Segundo a SSPDS, o ataque ocorreu na Rua Vital Brasil e as polícias Civil e Militar seguem em diligência para capturar os responsáveis.





Com estes, já chega a 14 o número de transportes coletivos atacados em Fortaleza e na Região Metropolitana. Até o momento, três homens foram presos por suspeita de participação nos crimes contra ônibus e prédios públicos.









Policiamento reforçado