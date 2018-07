UBER SOBRAL - NOTA DE ESCLARECIMENTO

"Nós motoristas da Uber Sobral, vem através desta, esclarecer os fatos ocorridos na festa dos Clubes dos Calçadistas dia 04/07 , a Uber Sobral nos proporciona um meio de trabalho e renda extra, ajudando assim na mobilidade da cidade de Sobral, e sim, nos motoristas temos nossa fila de chegada em festas sim, pois consequentemente é apenas para organizar os carros para ficarmos juntos e a nossa saída com clientes é de acordo com a solicitação do aplicativo Uber que no caso o motorista não tem controle algum apenas de aceitar ou não a corrida, consequentemente o passageiro pegou um motorista que fugiu das regras da empresa e o caso será investigado mediante declaração do cliente e será analisado a situação de ambas as partes via os registros do aplicativo tanto assim como ou bate papo ou ligação,e se o cliente não efetuou a corrida com o motorista não tem como fazer a denuncia pois o app trabalha por registros, que nesse caso não teve a viagem, nossos motoristas estão todos cientes dos termos e condições da empresa, podendo assim ser banidos! E que nossos clientes tomem cuidado ao pegar um motorista que se diz Uber, muitos lugares no Brasil isso acontece, pois se passam como cadastrados da empresa sem ser, acaba assim o cliente correndo algum risco sem nenhum registro no aplicativo, como se fosse corrida particular, em Sobral tomamos muito cuidado com isso, estamos sempre com nossos aplicativos ligados pois assim temos a segurança de quem realmente é o cliente e o motorista também passar por toda uma avaliação, com o CPF e ficha criminal, nossa empresa sempre trabalha com segurança e qualidade no serviço, sempre resguardando a segurança do cliente e do motorista, desde já nós da Uber Sobral iremos analisar o caso isolado, pois não iremos admitir tal atitude! Estamos sempre aprimorando nossos serviços e qualificação de nossos motoristas, para melhor mobilidade de nossa cidade é do país, estamos a disposição!"





UBER Sobral