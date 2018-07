UNINTA antecipa pagamento de salários e férias de colaboradores

Na tarde desta quarta-feira (4), o presidente do Grupo GORJ e Reitor do Centro Universitário Inta, Dr Oscar Rodrigues Junior, trouxe uma boa notícia aos seus colaboradores. Às vésperas do aniversário de Sobral, cidade onde nasceu o UNINTA, hoje com projeção nacional, o grupo antecipou o pagamento da folha de salários e das férias.





A iniciativa coroa um histórico de assiduidade e pontualidade nos pagamentos da folha salarial e representa 10 milhões de reais na economia local.





Para o Reitor do Centro Universitário Inta, Dr. Oscar Rodrigues Junior, o bem estar dos colaboradores é fundamental para que se sintam parte da instituição. _”Em meio a um momento de recessão econômica enfrentada por diversos setores do Brasil, é importantíssimo trazer ao nosso colaborador a segurança financeira e a confiança na instituição para qual este dedica seu trabalho. Antecipar o pagamento dos salários e das férias, considerando o feriado do aniversário de Sobral e o expediente corrido por conta do jogo do Brasil na sexta-feira, é uma forma de zelar por seu bem estar, reconhecer sua importância fundamental no grupo e confirmar nosso compromisso com sua segurança, planos e sonhos”.