TRAGÉDIA NA CE 178! CAMINHÃO ATROPELA E MATA CICLISTA

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (27), na CE 178, que liga Sobral ao município de Santana do Acaraú.





A vítima foi um ciclista identificado como Chico Moura, residia no distrito de Patriarca.





Um caminhão baú que seguida de Sobral no sentido Santana do Acaraú colidiu com o ciclista, que morreu no local.





Uma Equipe da PRE esteve no local, realizando os procedimentos de praxe.





O rabecão recolheu o corpo para ser necropsiado no IML.



A Polícia Civil de Sobral abriu um inquérito policial para apurar os fatos.