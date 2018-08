Assassinatos de mulheres no Ceará ultrapassa 300 casos em 2018. Um crime a cada 24hs

A lista completa dos 301 casos está inserida na matéria, com nomes das vítimas e locais dos crimes. A violência tem deixado um rastro de sangue nas famílias cearenses com mortes de crianças, adolescentes, jovens e idosas.

O número de mulheres assassinadas no Ceará ultrapassou a marca de 300 neste fim de semana. Uma dona de casa, de 41 anos, foi a vítima mais recente da violência e entrou na lista dos mortos na criminalidade no estado. O homicídio ocorreu na madrugada do domingo (12), Dia dos Pais, na cidade de São Benedito, na região da Serra da Ibiapaba (a 337Km de Fortaleza).





Ana Cláudia de Sousa e seu companheiro, João Ediney Alves Pereira, 28, caminhavam por uma rua estreita e escura no bairro Recanto, na periferia de São Benedito. Era por volta de 2h30 da madrugada do domingo, quando foram vítimas de uma emboscada e acabaram sumariamente executados. A vizinhança afirma ter ouvido vários estampidos e, logo depois, a notícia da morte do casal.





Os corpos foram encontrados abraçados. A mulher recebeu, pelo menos, três tiros à queima-roupa, sendo um no pescoço, o segundo no ombro direito e mais um nas costas. Ediney foi baleado no peito e na boca. Ambos tiveram morte imediata, segundo atestou a equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), do Núcleo de Sobral.





Policiais civis e militares compareceram à cena do crime e iniciaram investigações. No entanto, até o momento não houve prisões de suspeitos. A Polícia suspeita de crime ligado ao tráfico de drogas.





Mulheres assassinadas





Com a morte de Ana Cláudia, agora são 301 mulheres mortas no Ceará neste ano. (Fernando Ribeiro)