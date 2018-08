Deputado Moses é convidado para reunião com setor pesqueiro cearense, em Fortaleza

Nesta segunda-feira, 06, o Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB/CE) participou de uma reunião com integrantes das colônias de pescadores do Ceará. O encontro reuniu pescadores e representantes da categoria no Estado. A reunião aconteceu no Hotel Marina Park, em Fortaleza.





Durante o evento, o parlamentar cearense pode apresentar um balanço de suas atividades na Câmara Federal. Moses tratou de pautas importantes para o setor, como as Portarias 292, de julho de 2018, e 445, de 2014, que ampliam a atividade pesqueira e descriminaliza a pesca de algumas espécies.





“Hoje tive a oportunidade de prestar conta de meu mandato, falar sobre as inúmeras conquistas que tivemos para o setor. Durante a reunião também pude ouvir novas demandas, necessárias para a manutenção dessa atividade, que gera emprego e renda para milhares de famílias cearenses”, destacou Moses Rodrigues.





O encontro contou com a participação do Presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, do Superintendente de Administração do Ministério da Fazenda no Estado do Ceará, Marcílio Amorim, do Superintendente do Ibama, Herbest Lobo, da presidente do Sindifrio, Elisa Gradvohl, do chefe de gabinete do governador do Ceará, Élcio Batista, do capitão dos Portos do Ceará, Comandante Madson, do Coordenador Estadual SEAP PR, Ricardo Barreira, do Presidente da Federação das Colônias de Pesca do Estado do Ceará, Raimundo Félix, da Coordenadora Geral de Pesca SEAPA-CE, Juliana Albuquerque, do ex-prefeito de Horizonte e pré-candidato a deputado estadual, Nezinho Farias, de representantes da indústria naval cearense, além de lideranças locais como Mariane Silva e Tia Francisca, do Parque São José.