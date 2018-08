ADQUIRA JÁ O LIVRO: Redação Modelo Enem 2ª Edição Revista e Ampliada

Explanar os critérios de correção com maestria, desvendar os trâmites coesivos essenciais à textualidade, expor as minúcias das partes que compõem o todo textual, comentar com exatidão os temas de todas as edições do Enem, tudo isso prova que este não é apenas mais um livro de redação. Na verdade, estamos diante de uma aula de produção de texto, com esquemas didáticos, modelos redacionais, quadros interativos e informativos. É, portanto, uma obra que nos convida à reflexão sobre como e por que escrevemos, presenteando o vestibulando com formas várias de argumentar e de pensar criticamente sobre as coisas do mundo.