Homem se revolta com AMC e destrói a própria moto após autuação em Fortaleza; vídeo

Edvaldo Revilane deixou o veículo em local proibido, mas alegou que não tinha encontrado estacionamento aberto.

Após ter moto apreendida pela Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC), um homem, revoltado, usou uma pedra para depredar o próprio veículo. A ação ocorreu no fim de semana, no Centro de Fortaleza, e foi gravada por populares. O vídeo circulou nas redes sociais.





Edvaldo Revilane ficou revoltado com a apreensão do veículo estacionado irregularmente na Rua Floriano Peixoto, no Centro. Então, o dedetizador decidiu quebrar a moto.





O homem tentou argumentar que teria deixado o veículo no local por poucos minutos, pois não havia estacionamento disponível.





“É revolta. Como o Centro estava fechado, não tinha mais trânsito ali, coloquei a minha moto. Foi uma coisa rápida, fui só fazer um serviço. Quando cheguei, minha moto estava sendo rebocada. Fui falar com eles pra não levarem minha moto, que é meu meio de transporte e de sobrevivência, mas não quiseram dialogar”, relatou o dono do veículo.





No vídeo, o homem usa uma pedra grande para quebrar a moto. Ele a arremessa várias vezes contra o veículo que está caído no chão. Em certo momento, uma agente se aproxima com uma arma de choque elétrico, tentando impedir que Edvaldo siga com a ação. Ele se afasta. É possível observar diversas pessoas ao redor, além de agentes da AMC e policiais.





“Estava com a cabeça quente. Foi raiva, mas tristeza também. Não quis dar a eles o gosto de levar a moto toda inteirinha, porque quarta-feira passada já tinha gasto R$ 500 colocando bateria nova, pneu novo, feito toda a manutenção, pra eles chegarem e levarem assim. A pessoa podia dialogar, dizer bote ali…”, disse Edvaldo.





Edvaldo ainda não resgatou o veículo por falta de condição financeira de pagar as taxas.

Com informações do portal Tribuna do Ceará