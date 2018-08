Moses Rodrigues apresenta Danniel Oliveira para lideranças e apoiadores de Sobral

Atendendo a convite do deputado federal Moses Rodrigues (MDB), na noite desta quarta-feira (8) o deputado estadual Danniel Oliveira (MDB) esteve no município de Sobral. Os parlamentares aproveitaram a ocasião para realizar uma reunião onde foi prestado contas das ações dos mandatos, além de conversar com apoiadores e lideranças locais sobre o atual cenário político brasileiro e as eleições 2018.





Buscando reeleição e com as candidaturas oficializadas no último sábado, durante a convenção estadual do MDB, em Fortaleza, Moses Rodrigues e Danniel Oliveira trabalharão a dobradinha de deputados e seguem fazendo articulações no período de pré-campanha. Dentre os temas mais comentados na reunião, a definição das coligações partidárias foi um dos destaques.





Na ocasião, o deputado Moses Rodrigues ressaltou a importância da eleição no exercício da democracia e projetou um crescimento em relação ao último pleito.